Erakçi'den çarpıcı iddia! "Trump yalan söylüyor, savaşın ABD'ye faturası..."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın maliyetine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Pentagon’un açıkladığı rakamları sert sözlerle eleştiren Erakçi, savaşın gerçek faturasının 100 milyar dolar olduğunu savundu.

İran ile ABD-İsrail hattında tırmanan gerilimin ekonomik boyutu tartışma yaratmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin açıkladığı savaş maliyetine açıkça itiraz etti.

Pentagon’un çatışmaların ABD’ye maliyetini 25 milyar dolar olarak duyurmasını “gerçek dışı” olarak nitelendiren Erakçi, söz konusu rakamın ciddi biçimde düşük gösterildiğini ileri sürdü. İranlı bakan, “Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCE İSRAİL GELİR, SONRA AMERİKA..."

Erakçi açıklamasında yalnızca doğrudan harcamalara değil, dolaylı ekonomik etkilerin de göz ardı edildiğini savundu. ABD kamuoyuna seslenen İranlı bakan, savaşın Amerikan vatandaşlarına yansıyan yükünün hızla arttığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “önce Amerika” söylemine de gönderme yapan Erakçi, “ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler çok daha yüksek. Her Amerikan hanesi için aylık yük 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. Önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra.” sözleriyle Washington’un önceliklerini eleştirdi.

Tahran’ın bu çıkışı, savaşın ekonomik boyutuna ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirirken, Pentagon’dan konuya ilişkin yeni bir yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

