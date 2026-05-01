Azerbaycan resti çekti! Avrupa Parlamentosu ile tüm bağlar koparılıyor

Azerbaycan ile Avrupa Parlamentosu arasında uzun süredir devam eden gerilim yeni bir boyuta taşındı. Azerbaycan Milli Meclisi, “Azerbaycan karşıtı faaliyetler” gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerin kesilmesine yönelik karar aldı.

Meclis tarafından kabul edilen kararda, Avrupa Parlamentosu’nun Bakü yönetimine karşı taraflı ve yapıcı olmayan bir yaklaşım benimsediği ifade edildi. AP’nin tutumunun “yıkıcı” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu yaklaşımın iki taraf arasındaki diyalog zeminini ortadan kaldırdığı belirtildi.

"AVRUPA PARLAMENTOSU SESSİZ KALDI" ÇIKIŞI

Kararda ayrıca, Ermenistan ile yaşanan ihtilaflara da geniş yer verildi. Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl boyunca işgal altında kaldığı, bu süreçte yerleşim alanlarının ve kültürel mirasın büyük zarar gördüğü hatırlatıldı. Bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiği vurgulanarak, Avrupa Parlamentosu’nun bu süreçte sessiz kaldığı savunuldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu’nun çeşitli lobi gruplarının etkisi altında hareket ettiğini öne sürerken, kurumun “Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir çizgiye sürüklendiğini” iddia etti.

İŞ BİRLİKLERİ DURDURULDU

Alınan karar doğrultusunda, Avrupa Parlamentosu ile yürütülen tüm iş birliklerinin durdurulması, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi’ndeki faaliyetlerin sonlandırılması ve Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sona erdirilmesi için resmi sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan kriz, Avrupa Parlamentosu’nun 30 Nisan’da kabul ettiği kararla daha da derinleşti. Söz konusu kararda, Azerbaycan’a Karabağ’dan ayrılan Ermeni nüfusun geri dönüşünün sağlanması çağrısı yapılmış, ayrıca tutuklu Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti. Kararda, bölgedeki Ermeni kültürel mirasının korunmasına yönelik vurgular da yer almıştı.

AB'YE NOTA VERİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği’nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Avrupa Birliği’ne resmi nota verildi.

Taraflar arasındaki bu sertleşme, Azerbaycan ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, diplomatik hattaki gerilimin kısa vadede düşmesi beklenmiyor.