Mamdani'nin 24 Nisan paylaşımına Azerbaycan’dan sert yanıt! "Tarihi çarpıtıyorsunuz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ve Karabağ sürecine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hacızade, söz konusu ifadelerin “kışkırtıcı, tek taraflı ve tarihi gerçekleri çarpıtan nitelikte” olduğunu belirterek açıklamayı tamamen reddettiklerini duyurdu.

Hacızade, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mamdani’nin Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldığı ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve kışkırtıcı" bir içerik taşıdığını vurguladı. Bu tür açıklamaların kamuoyunu yanlış yönlendirme riski taşıdığını vurgulayan Hacızade, kamu görevinde bulunan ya da kamuoyu etkisi yüksek kişilerin daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, Mamdani’nin sözlerinin bölgenin tarihsel gerçeklerini yansıtmadığı ve siyasi yorumlarla çarpıtıldığının altı çizildi. Azerbaycan’ın 2020 yılında uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde egemen topraklarında operasyon yürüttüğü hatırlatıldı.

Hacızade ayrıca, Karabağ’da yaşayan Ermeni nüfusa yönelik herhangi bir zorunlu göç politikası uygulanmadığını, aksine entegrasyon süreci, eşit haklar ve güvenlik güvencelerinin sunulduğunu belirtti. Bu nedenle “sürgün” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Azerbaycan tarafı, söz konusu açıklamaları kesin bir dille reddettiklerini ifade ederek, uluslararası kamuoyunun tarihi gerçekler üzerinden değerlendirme yapması gerektiğini bildirdi.

MAMDANİ NE DEMİŞTİ?

Mamdani, 2020 ve 2023 yıllarına atıfta bulunduğu açıklamasında, Karabağ’daki gelişmelere ilişkin sert ifadeler kullanmış ve Türkiye ile Azerbaycan’ın politikalarını hedef almıştı.

Mamdani, 2020’de Azerbaycan ve Türkiye’nin askeri operasyonlarının bölgede yaşayan Ermeni nüfusu etkilediğini ileri sürerken bu süreci “uzun süredir devam eden bir baskı politikasının devamı” olarak nitelendirmiş, Karadağ'ın Ermenistan tarafından işgal edildiğine değinmemişti.

Açıklamasında “kendi kaderini tayin hakkı” ifadesini kullanan Mamdani, Ermeni halkı başta olmak üzere tüm halkların özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunduklarını öne sürerek, “tarihin benzer trajedilerinin tekrar etmesine izin verilmemesi gerektiğini” söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

