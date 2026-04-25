Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek görüşme: Trump, Netanyahu ve Avn aynı masada mı buluşuyor?

Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail basınında yer alan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın yaklaşık iki hafta içinde Washington’da bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmenin bölgedeki güvenlik gelişmelerine bağlı olarak şekilleneceği öne sürülürken, olası zirvenin Ortadoğu’da yeni bir diplomatik sürecin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD’nin başkenti Washington’ın kritik bir diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapabileceği iddia edildi. İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın aynı masa etrafında bir araya gelmesi planlanıyor.

İsrail merkezli i24 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Netanyahu’nun 11 Mayıs haftasında Washington’a gitmesi ve burada söz konusu üçlü görüşmeye katılması gündemde. Ancak görüşmenin kesinleşmiş olmadığı, bölgedeki güvenlik durumu ve olası çatışma risklerinin süreci doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Haberde ayrıca, böyle bir zirvenin gerçekleşmesi halinde bunun yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, Ortadoğu’daki genel güvenlik dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Diplomatik kulislerde ise olası görüşmenin “gerilimi düşürmeye yönelik bir temas trafiği mi yoksa yeni bir sürecin başlangıcı mı olduğu” tartışılıyor.

Öte yandan, taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Washington’da planlandığı öne sürülen bu temasın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

