Son Dakika | Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta daha uzatılacak

Son Dakika | Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta daha uzatılacak
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Lübnan ateşkesinin 3 hafta daha uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatıldığını açıkladı.

Gelişmeyi TruthSocial hesabından açıklayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, bugün Oval Ofis’te İsrail ve Lübnan’dan üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantı çok iyi geçti! Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan’ın kendisini Hezbollah’a karşı korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile birlikte çalışacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes üç hafta uzatılacak.

Yakın gelecekte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’u ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Bu son derece tarihi toplantıya katılmak benim için büyük bir onurdu!"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump "Zaman daralıyor demişti: İran'dan yanıt
Trump "Zaman daralıyor demişti: İran'dan yanıt
Son Dakika | Tahran'da yeniden patlama sesleri! Trump: İran'ın zamanı daralıyor
Son Dakika | Tahran'da yeniden patlama sesleri! Trump: İran'ın zamanı daralıyor