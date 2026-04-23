İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu.

"Vatandaşlar arasında oluşan bu olağanüstü birliktelik sayesinde düşman saflarında bir kırılma meydana gelmiştir." diyen Hamaney; "Bu nimetin şükrünü amelde (eylemde) göstererek bu dayanışma daha da çelikleşecek, düşmanlar ise daha hor ve hakir duruma düşecektir." ifadelerini kullandı.

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

ABD ve İsrail medyasının İran halkının birliğini zedelemeyi amaçladığını vurgulayan Hamaney, son olarak şunları söyledi:

"Düşmanın medya operasyonları halkın zihnini ve ruhunu hedef alarak ulusal birliği ve güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır; sakın ola ki bizim ihmalkârlığımızla bu şer odaklı niyet gerçekleşmesin."

TRUMP "İRAN'IN ZAMANI DARALIYOR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın zamanının daraldığını söyleyerek, "Zaman onların lehine değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, açıklamasında şunlar yer aldı: