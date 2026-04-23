Trump "Zaman daralıyor demişti: İran'dan yanıt

Son dakika haberi... İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Tahran yönetimine 'Zaman daralıyor' diyerek gözdağı veren ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu.

"Vatandaşlar arasında oluşan bu olağanüstü birliktelik sayesinde düşman saflarında bir kırılma meydana gelmiştir." diyen Hamaney; "Bu nimetin şükrünü amelde (eylemde) göstererek bu dayanışma daha da çelikleşecek, düşmanlar ise daha hor ve hakir duruma düşecektir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail medyasının İran halkının birliğini zedelemeyi amaçladığını vurgulayan Hamaney, son olarak şunları söyledi:

"Düşmanın medya operasyonları halkın zihnini ve ruhunu hedef alarak ulusal birliği ve güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır; sakın ola ki bizim ihmalkârlığımızla bu şer odaklı niyet gerçekleşmesin."

TRUMP "İRAN'IN ZAMANI DARALIYOR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın zamanının daraldığını söyleyerek, "Zaman onların lehine değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, açıklamasında şunlar yer aldı:

"...İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denirse!) bitirmek için "endişeli" olduğumu düşünen insanlara şunu bildirmek isterim ki, bu konumda olabilecek en az baskı altında olan kişi benim. Dünyanın tüm zamanı benim, ama İran'ın yok - Zaman daralıyor!

...İran donanması denizin dibinde yatıyor, hava kuvvetleri yok edildi, uçaksavar ve radar silahları gitti, liderleri artık aramızda değil, abluka sıkı ve güçlü ve bundan sonra işler daha da kötüye gidiyor - Zaman onların lehine değil!

Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

