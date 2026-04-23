Son Dakika | Tahran'da yeniden patlama sesleri! Trump: İran'ın zamanı daralıyor

İran'ın Nour Haber Ajansı ve Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın bazı bölgelerinde, özellikle batı ve kuzeybatı eksenlerinde, hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İran merkezli Khabarfuri haber sitesinde yer alan habere göre ise, yerel saatle 20:55 civarında, Tahran'ın hava savunma sistemleri Ekbatan, Mehrabad, Marzdaran ve Abbasabad tepeleri gibi bölgelerde aktif hale getirildi.

İSRAİL ORDUSU: BİZ YAPMADIK

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, "İsrail ordu kaynakları İran'a saldırı düzenlemediğini açıkladı" ifadeleri yer aldı.

ABD'li bir yetkili ise İran ile ateşkesin sürdüğünü iddia etti.

TRUMP: ZAMAN, İRAN'IN LEHİNE İŞLEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın zamanının daraldığını söyleyerek, "Zaman onların lehine değil!" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"...İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denirse!) bitirmek için "endişeli" olduğumu düşünen insanlara şunu bildirmek isterim ki, bu konumda olabilecek en az baskı altında olan kişi benim. Dünyanın tüm zamanı benim, ama İran'ın yok - Zaman daralıyor!

...İran donanması denizin dibinde yatıyor, hava kuvvetleri yok edildi, uçaksavar ve radar silahları gitti, liderleri artık aramızda değil, abluka sıkı ve güçlü ve bundan sonra işler daha da kötüye gidiyor - Zaman onların lehine değil!

Bir anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır."

TRUMP "VUR EMRİ" VERMİŞTİ

ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin resmi olarak sona ermesinin ardından ABD başkanı Donald Trump, ateşkesi önce bir gün, ardından ise iki gün uzattığını açıklamıştı.

Pakistan'ın İslamabad şehrinde ABD ile İran arasından yapılması beklenen ikinci tur görüşmelerine İran'ın katılmama kararı almasının ardından Trump, ateşkesi süresiz olarak uzattığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Trump, ABD Donanması’na, bölgede mayın döşediği tespit edilen tüm teknelerin -boyutu ne olursa olsun- "tereddütsüz şekilde vurulması ve imha edilmesi" talimatını verdiğini duyurmuştu.