Son Dakika | Trump 'Vur emri verdim' diyerek duyurdu! ABD Hürmüz'de sıcak çatışmaya giriyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Trump, ABD Donanması’na, bölgede mayın döşediği tespit edilen tüm teknelerin—boyutu ne olursa olsun—“tereddütsüz şekilde vurulması ve imha edilmesi” talimatını verdiğini duyurdu. Açıklamasında, karşı tarafa ait 159 savaş gemisinin “tamamının denizin dibinde olduğunu” iddia eden Trump’ın ifadeleri, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti. ABD bir İran gemisine daha el koydu! İşte o görüntüler ABD Başkanı, Truth Social hesabından şunları yazdı:

“Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun, vurup batırma emri verdim. Bu konuda en küçük bir tereddüt gösterilmeyecek. Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda boğazda temizlik faaliyeti yürütüyor. Bu faaliyetin sürdürülmesini, üstelik üç kat artırılmış bir yoğunlukla devam etmesini emrediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim.

"HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ BİZDE"

Trump açıklamasının devamında Hürmüz Boğazı yetkisinin tamamen ABD'ye ait olduğunu iddia etti. ABD Başkanı paylaşımında, "İran, liderlerinin kim olduğu konusunda gerçekten büyük bir karmaşa yaşıyor! Kendileri bile bilmiyorlar! Savaş alanında AĞIR ŞEKİLDE kaybeden ‘şahinler’ ile (çok da ılımlı olmayan ama saygı kazanan!) ‘ılımlılar’ arasındaki iç çekişme tam bir KAOS!

Hürmüz Boğazı üzerinde tamamen kontrol bizde. ABD Donanması’nın onayı olmadan hiçbir gemi girip çıkamaz. İran bir ANLAŞMA yapana kadar ‘sıkı sıkıya kilitli’ durumda!" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ARKA ARKAYA OPERASYONLAR

ABD gün içinde İran’la bağlantılı olduğu öne sürülen gemilere yaptığı operasyonlarla dikkat çekmişti. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu’nda seyreden ve İran petrolü taşıdığı iddia edilen M/T Majestic X adlı tankere operasyon düzenleyerek geminin kontrolünü ele geçirmiş, helikopterle yapılan müdahale sonrası gemiye çıkan askerlerin yönetimi devraldığı açıklanırken, Washington yönetimi uluslararası sularda “yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans” mesajı vermişti.

Bu adım, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el koymasının hemen ardından gelmiş ve bölgede tansiyonu daha da yükseltmişti. Uzmanlar bu hamleyle, ABD’nin özellikle İran’a ait olduğu iddia edilen “gölge filo”yu hedef alarak ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığını, Tahran’ın ise stratejik geçiş noktalarında kontrolünü sıkılaştırarak karşılık verdiğini belirtti.