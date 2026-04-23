ABD bir İran gemisine daha el koydu! İşte o görüntüler

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu’nda seyreden ve İran petrolü taşıdığı iddia edilen bayraksız M/T Majestic X adlı tankere yönelik bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. ABD kuvvetlerinin uyarısı sonrası durdurulan gemiye helikopterle iniş yapan askerlerin kontrolü ele aldığı bildirildi. Washington yönetimi, uluslararası sularda yasa dışı faaliyetlere göz yumulmayacağını vurgulayarak yaptırımların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

GÖLGE FİLO HEDEF ALINDI

???? ABD ordusu, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım listesinde bulunan tanker gemisine helikopterle havadan indirme operasyonuyla gemiyi ele geçirdi. pic.twitter.com/WvrNy589IL — Conflict (@ConflictTR) April 23, 2026

Söz konusu müdahale, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el koymasının hemen ardından geldi. Uzmanlara göre taraflar arasındaki doğrudan çatışma yerini ekonomik ve lojistik baskı unsurlarına bırakırken, deniz yolları yeni bir mücadele alanına dönüşmüş durumda. ABD’nin İran’a ait olduğu öne sürülen “gölge filo”yu hedef alması, Tahran’ın ise kritik geçiş noktalarında kontrolü artırması dikkat çekiyor.

İRAN GEÇİŞLERDEN ÜCRET ALIYOR

Bu süreçte İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik uygulamalarını sertleştirdi. Tahran yönetimi, geçişleri denetim altına alırken belirli gemilerden ücret almaya başladığını duyurdu. İran Meclis Başkanvekili Hamit Rıza Hacıbabayi, elde edilen ilk gelirlerin Merkez Bankası’na aktarıldığını açıkladı. Bu adım, küresel ticaretin en kritik arterlerinden biri olan boğazın fiilen ekonomik baskı aracına dönüştüğü yorumlarına yol açtı.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Ateşkesin uzamasına rağmen sahadaki tansiyonun düşmemesi, özellikle enerji piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Asya borsalarında kayıplar dikkat çekti. Hindistan başta olmak üzere birçok ülkenin ana endekslerinde düşüş yaşanması, arz güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Bölgedeki gelişmeler, küresel ekonominin deniz ticaretine ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha ortaya koyarken; uzmanlar, tarafların doğrudan çatışmadan kaçınsa bile ekonomik savaşın etkilerinin daha geniş çapta hissedileceği uyarısında bulunuyor.