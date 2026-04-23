Moskova haftalarca internetsiz kaldı, Putin kararı savundu!

Rusya’da özellikle büyük şehirlerde artan mobil internet kesintileri, hükümetin güvenlik politikalarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Son olarak Moskova’da geçen ay yaklaşık üç hafta boyunca mobil veri erişiminin büyük ölçüde sınırlandırıldığı, benzer uygulamaların ülkenin farklı bölgelerine de yayıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu kısıtlamaların “zorunlu güvenlik önlemleri” kapsamında uygulandığını ifade etti. Putin, özellikle kritik altyapının ve dijital sistemlerin korunmasının devlet için öncelik taşıdığını vurguladı.

UKRAYNA'YI SEBEP GÖSTERDİLER

Yetkililer, mobil internet erişiminin sınırlandırılmasının arkasında Ukrayna tarafından kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) sivil ağlar üzerinden yönlendirilerek saldırı gerçekleştirme ihtimali bulunduğunu öne sürdü. Bu nedenle bazı bölgelerde mobil veri trafiğinin geçici olarak durdurulduğu veya ciddi şekilde kısıtlandığı belirtildi.

GÜNLÜK YAŞAMI FELÇ ETTİ

Buna karşın uzmanlar, uzun süreli kesintilerin hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Özellikle iletişim, bankacılık ve ulaşım gibi dijital altyapıya bağlı hizmetlerde aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.

Kremlin ise bir yandan güvenlik risklerine karşı önlem alınması gerektiğini savunurken, diğer yandan temel internet hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için teknik çözümler üzerinde çalışıldığını belirtti.