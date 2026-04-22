Rus sunucunun Meloni'ye sözleri bardağı taşırdı! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İtalya ile Rusya arasında medya kaynaklı yeni bir gerilim patlak verdi. Başbakan Giorgia Meloni’ye yönelik sert ifadeler, Roma yönetimini harekete geçirirken, Moskova’ya diplomatik kanallardan güçlü bir mesaj iletildi.

İtalya, Rusya’da yayın yapan bir televizyon programında Başbakan Giorgia Meloni hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle diplomatik tepki gösterdi. Roma yönetimi, söz konusu açıklamaları kabul edilemez bularak Rusya’nın Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Meloni’nin yeni planı ortalığı karıştırdı: Göçmenleri ikna eden avukata para verilecekMeloni’nin yeni planı ortalığı karıştırdı: Göçmenleri ikna eden avukata para verilecek

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus televizyonunda yayınlanan programda dile getirilen ifadelerin “ağır ve saldırgan” nitelikte olduğunu belirtti. Tajani, büyükelçiye resmi protestonun iletildiğini ve İtalya’nın bu tür söylemleri kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

CANLI YAYINDA HAKARET ETTİ

Tepkiye neden olan açıklamalar, Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyev tarafından canlı yayında dile getirildi. Programda Meloni hakkında hem İtalyanca hem de Rusça sert ve hakaret içeren sözler sarf edildiği bildirildi.

Solovyev’in değerlendirmelerinde, Meloni’nin siyasi çizgisine yönelik eleştiriler de yer aldı. İtalyan liderin seçim dönemindeki söylemleriyle mevcut politikaları arasında çelişki olduğu iddia edilirken, özellikle Batı ile ilişkiler ve Ukrayna politikası üzerinden sert suçlamalar yöneltildi.

DİPLOMATİK KRİZ

Roma yönetimi ise bu çıkışı yalnızca bir medya polemiği olarak görmeyerek doğrudan diplomatik düzleme taşıdı. İtalyan hükümeti, devletler arası ilişkilerde bu tür ifadelerin kabul edilemeyeceğini ve kamuoyuna yönelik bu tarz söylemlerin ikili ilişkilere zarar verdiğini belirtiyor.

MELONİ'NİN UKRAYNA DESTEĞİ

Öte yandan Meloni liderliğindeki hükümet, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Kiev’e verdiği destekle dikkat çekmişti. Bu tutum, İtalya iç siyasetinde de zaman zaman tartışmalara yol açarken, koalisyon ortakları arasında farklı görüşler bulunduğu biliniyor.

Son yaşanan kriz, Roma ile Moskova arasındaki ilişkilerin hassas dengesini bir kez daha gözler önüne sererken, tarafların önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Dünya
İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"
ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"