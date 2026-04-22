Terfi hırsı ölümcül plana dönüştü: Meslektaşını zehirlemeye çalıştı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir üniversite çalışanı, terfi rekabeti nedeniyle meslektaşını kimyasal maddeyle zehirlemeye çalıştığını itiraf etti. Olayda yapay zekâ destekli hesaplamalardan yararlanıldığı iddiası soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

ABD’nin Wisconsin Üniversitesi bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Araştırma Görevlisi Makoto Kuroda, aynı kurumda çalışan meslektaşını zehirleme girişimi nedeniyle gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin eylemi planlarken yapay zekâ tabanlı bir sohbet botundan da yardım aldığını iddia etti.

Olayın, Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı bir araştırma merkezinde yaşandığı belirtildi. Uzun süredir birlikte çalışan iki akademisyenin, son dönemde yaşanan terfi süreci sonrası aralarının açıldığı ve rekabetin giderek sertleştiği ifade edildi.

ZEHİRLENDİĞİNİ FARK ETTİ

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, mağdur çalışan içtiği suyun tadında gariplik fark ederek sıvıyı tükürdü. Olaydan günler sonra ayakkabılarında keskin bir kimyasal koku hisseden kişi, şüphe üzerine su şişesini laboratuvarda inceletti. Analiz sonuçlarında, şişedeki sıvıda yüksek oranda kloroform bulunduğu ve ölçüm sınırlarının üzerinde olduğu tespit edildi.

YAPAY ZEKADAN DESTEK

Soruşturma kapsamında, şüphelinin laboratuvardan temin ettiği bazı kimyasalları hem içeceğe hem de meslektaşının kişisel eşyalarına uyguladığı öne sürüldü. Yetkililer, planlama aşamasında doz hesabı için yapay zekâ destekli bir sistemden faydalanıldığına dair bulgulara ulaşıldığını aktardı. İddialara göre, kullanılan sistem şüpheliyi olası riskler konusunda uyardı ancak eylemden vazgeçilmedi.

Olayın ardından şüpheli, mağdur meslektaşının yanına giderek durumu kabul etti. Bunun üzerine çalışan durumu üniversite yönetimine ve güvenlik birimlerine bildirdi.

5 BİN DOLARLIK KEFALET

Gözaltına alınan akademisyen hakkında “başkalarının güvenliğini tehlikeye atma” suçlaması yöneltildi. 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılan şüpheliye, mağdurla iletişim kurmama, kampüs alanlarına yaklaşmama ve pasaportunu teslim etme şartı getirildi.

Üniversite yönetimi ise ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını, araştırma ve dijital sistem erişimlerinin askıya alındığını açıkladı. Kurum içinde kapsamlı bir disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Şüphelinin 1 Haziran’da mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

