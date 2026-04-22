Alman ordusunda kritik öneri: Yedek subaylar için emeklilik yaşı 70’e mi çıkacak?

Almanya Yedek Subaylar Birliği Başkanı Bastian Ernst, ülkenin askeri gücünü desteklemek amacıyla yedek subaylar için emeklilik yaş sınırının yükseltilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

Alman basın kuruluşu RedaktionsNetzwerk Deutschland’a (RND) konuşan Ernst, mevcut düzenlemelerin günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini belirterek, yedek subayların görev süresinin 70 yaşına kadar uzatılmasını önerdi.

"ÇÖZÜM YALNIZCA GENÇLERDE DEĞİL"

Ernst, Almanya’da genel emeklilik yaşının da kademeli olarak yükseldiğine dikkat çekerek, “Yedek subaylar için 65 olan üst yaş sınırı 70’e çıkarılmalı. Bu kişiler hem fiziksel olarak daha uzun süre aktif kalabiliyor hem de ciddi bir tecrübe birikimine sahip” ifadelerini kullandı.

Deneyimli personelin sistem dışında bırakılmaması gerektiğini savunan Ernst, “Eğer genç personel eksikliğinden bahsediyorsak, çözümü yalnızca genç nüfusta aramamalıyız. Yaşlı ama deneyimli kadroların katkısı da değerlendirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Alman ordusu ise uzun vadeli planlamasında personel kapasitesini artırmayı hedefliyor. Buna göre 2035 yılına kadar yaklaşık 260 bin aktif asker ve 200 bin yedek personel seviyesine ulaşılması amaçlanıyor.