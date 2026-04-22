Epstein dosyası yeniden gündemde: Gates Vakfı inceleme başlattı

Yayınlanma:
Bill & Melinda Gates Vakfı, geçmişte vakıf kurucularından Bill Gates’in milyarder Jeffrey Epstein ile temaslarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesi üzerine bağımsız bir inceleme süreci başlattığını açıkladı. İncelemenin yaz aylarında tamamlanması bekleniyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı, kurucularından Bill Gates ile 2019’da hapishanede ölü bulunan ve cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein arasındaki geçmiş temaslara ilişkin yeni bir değerlendirme süreci başlattı.

Vakfın Başkanı Mark Suzman tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme notunda, kurumun son dönemde yoğun tartışmaların odağında kaldığı belirtilerek, Epstein ile olan temasların ve olası kurumsal değerlendirme süreçlerinin bağımsız bir incelemeye tabi tutulacağı ifade edildi.

VAKIF "ÖDEME YAPILMADI" DEMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı’nın daha önce kamuoyuna yansıyan e-posta kayıtlarında, Epstein ile bazı vakıf çalışanları arasında dolaylı temasların bulunduğu öne sürülmüş, bu durum vakıf içinde de tartışmalara yol açmıştı. Vakıf yönetimi ise geçmiş açıklamalarında Epstein’a doğrudan herhangi bir ödeme yapılmadığını vurgulamış, ancak söz konusu temaslardan duyulan rahatsızlığı ve pişmanlığı dile getirmişti.

Suzman’ın notunda, sürecin şeffaf biçimde yürütüleceği ve elde edilen bulguların yaz aylarında yönetim kuruluna sunulmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

