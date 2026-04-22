Son Dakika | İran İsrail bağlantılı gemiye el koydu

ABD ve Avrupa merkezli haber ajanslarının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), “İsrail ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve deniz güvenliğini tehdit eden iki yabancı ticari geminin tespit edilerek durdurulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini” duyurdu.

Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları ticari gemileri vurdu

Bölgedeki deniz güvenliği kaynakları, gemilerin Hürmüz Boğazı yakınlarında Devrim Muhafızları donanmasına ait unsurlar tarafından takibe alındığını, ardından kontrol altına alındığını belirtildi. Bazı raporlarda gemilerden en az birinin İsrail bağlantılı olabileceği iddia edilirken, bu bağlantıya dair bağımsız doğrulama henüz yapılmış değil.

İRAN, TİCARİ GEMİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Günün erken saatlerinde ise İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında yaşanan gerilime dair dikkat çekici bir saldırı bildirdi. Açıklamaya göre, Umman’ın yaklaşık 15 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir ticari konteyner gemisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğu bildirilen bir hücumbotun yaklaşmasıyla karşı karşıya kaldı. Saldırıda geminin köprü bölümünde ciddi hasar oluştuğu aktarılırken, olayda yangın çıkmadığı ve çevresel bir kirlilik yaşanmadığı belirtildi. Mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin hemen ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Yaklaşık iki saat içinde İran’a ait savaş gemilerinin, ülke kıyıları açıklarında seyreden bir başka ticari gemiye daha ateş açtığı bildirildi. Her iki olayda da mürettebatın zarar görmediği açıklanırken, İran güçlerinin uyarı ateşi yerine doğrudan hedef alıcı ateş açması uluslararası sulardaki güvenlik endişelerini artırdı.

Bölgede artan jeopolitik riskler enerji piyasalarına da yansıdı. Saldırı haberlerinin ardından Brent petrol fiyatı yukarı yönlü hareket ederek yaklaşık 2 dolarlık artışla 99 dolar seviyesine yükseldi ve yeniden 100 dolar eşiğine yaklaştı.

BÖLGEDEKİ GERİLİMİN ARKA PLANI

Son haftalarda Hürmüz Boğazı, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası, karşılıklı gemi alıkoymaları ve saldırı iddiaları nedeniyle küresel deniz ticaretinin en kritik kriz noktalarından biri haline geldi.

Aynı dönemde İran’ın da İsrail bağlantılı gemileri hedef aldığına dair iddialar uluslararası basında sık sık yer aldı. Bu gelişmeler, petrol ve LNG taşımacılığının büyük bölümünün geçtiği bölgede küresel enerji güvenliği endişelerini artırdı.

IRGC’nin son açıklaması, İran’ın “tehdit oluşturduğu değerlendirilen gemilere karşı aktif müdahale politikasını sürdürdüğünü” gösteriyor. Bölgedeki birçok ülke ve denizcilik otoritesi ise gemilere yüksek alarm seviyesinde seyir uyarıları yayımlamaya devam ediyor.