Otomotiv devinde kablo hatası ortaya çıktı! Yarım milyona yakın araç geri çağrılıyor

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un Explorer model araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurdu. Yapılan incelemelere göre, 400 binden fazla araç geri çağırma kapsamına alındı.

Yetkililer, bazı araçlarda kablo demetlerinin hatalı şekilde yerleştirildiğini veya kullanılan izolasyon bandının standartlardan daha kalın olmasının zamanla kablolarda deformasyona yol açabileceğini belirtti. Bu durumun kısa devre riskini artırarak özellikle A sütunu bölgesinde yangın tehlikesi oluşturabileceği ifade edildi.

NHTSA, söz konusu arızanın yalnızca teknik bir sorun olmadığını, aynı zamanda yaralanma ve kaza riskini de beraberinde getirebileceğini vurguladı.

GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYAN ARAÇLAR ÇAĞRILDI

Geri çağırma kapsamında Ford yetkili servislerinin araçlardaki kablo sistemlerini detaylı şekilde kontrol edeceği, gerekli görülen durumlarda hasarlı parçaların değiştirileceği açıklandı. Ayrıca araçların gövde kontrol modülü yazılımının da güncellenerek olası elektriksel risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ford’un, güvenlik riski taşıyan araçlar için kullanıcıları bilgilendirme sürecine başladığı öğrenildi.