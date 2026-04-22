Ateşkes krizi böyle ti’ye alındı! Trump'la dalga geçen yapay zeka videosu viral oldu

İran’ın Haydarabad Konsolosluğu tarafından paylaşılan yapay zekâ üretimi bir video, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan alaycı kurgusuyla sosyal medyada viral oldu. Müzakere masasında bekleyen Trump’ın “2000 yıl sonra bile” İran heyetini beklediği sahneler, küresel çapta milyonlarca kez izlendi.

İran ile ABD arasında devam eden gerilim yalnızca sahada değil, dijital dünyada da sertleşiyor. Son olarak İran’ın diplomatik hesaplarıyla ilişkilendirilen yapay zekâ üretimi bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2000 YIL BEKLEDİ

Videoda ABD Başkanı Donald Trump ve müzakere ekibi bir masada İran heyetini beklerken tasvir ediliyor. Ancak İran tarafının toplantıya katılmaması üzerine Trump’ın sinirlendiği ve “Eğer gelmezlerse onları bombalayacağız” şeklinde tehditler savurduğu görülüyor. Ardından sahne absürt bir zaman sıçramasıyla devam ediyor: “2000 yıl sonra” ibaresi ekrana gelirken Trump ve ekibinin hâlâ aynı masada beklediği gösteriliyor.

Kurgu ilerledikçe Trump’ın “İranlılar nerede?” diye bağırdığı, İran’dan gelen alaycı bir mektupla karşılık verildiği ve videonun sonunda Trump’ın, Pakistan’ın talebiyle ateşkesi uzattığını söyleyerek odadan ayrıldığı sahne yer alıyor.

MİLYONLAR İZLEDİ

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen video, İran’ın son dönemde dijital alanda yürüttüğü mizah ve propaganda içeriklerinin bir örneği olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bu tür yapay zekâ videolarının özellikle sosyal medyada hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğunu ve kamuoyu algısını etkilemeyi amaçladığını ifade etti.

Son dönemde yayılan bu tür videolar, İran’ın dijital iletişim alanında giderek daha etkili bir aktör haline geldiğini de ortaya koydu. Özellikle yapay zekâ destekli içeriklerle küresel gündeme hızlı şekilde müdahil olabilen Tahran yönetimi, klasik propaganda yöntemlerinin ötesine geçerek mizah ve yaratıcılığı bir araya getiren yeni bir dil geliştirdi. Nitekim uzmanlar, İran’ın bu stratejiyle hem genç kitlelere ulaşmayı başardığını hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekici bir görünürlük elde ettiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

