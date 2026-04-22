Trump'tan İran’a zaman baskısı: Ateşkes sürecinde kritik 3–5 gün

Trump'tan İran’a zaman baskısı: Ateşkes sürecinde kritik 3–5 gün
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-İran hattında sağlanan geçici ateşkesin uzatılması sürecinde İran’a “tutarlı bir karşı teklif üzerinde uzlaşmaları için 3 ila 5 gün süre verdiği” öne sürüldü. İddiaya göre Washington yönetimi, Tahran’daki siyasi ve askeri karar alma mekanizmasında yaşanan kopukluk nedeniyle sürecin kritik bir eşikte olduğunu değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden gerilimde sağlanan geçici ateşkes sürecine ilişkin İran’a kısa süreli bir takvim dayattığı iddia edildi.

Ateşkes krizi böyle ti’ye alındı! Trump'la dalga geçen yapay zeka videosu viral olduAteşkes krizi böyle ti’ye alındı! Trump'la dalga geçen yapay zeka videosu viral oldu

Axios’un, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD’li yetkililer, Trump’ın uzatılan ateşkesin sürdürülebilirliği için İran’ın “tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmesini” beklediğini ve bunun için 3 ila 5 günlük bir süre tanımaya hazır olduğunu aktardı.

"LİDERLER ARASI KOPUKLUK VAR"

ABD’li bir yetkili, Trump’ın yaklaşımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes süresi tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar, Washington’un İran’daki karar alma süreçlerine yönelik ciddi soru işaretleri taşıdığını da öne sürdü. Bir başka ABD’li yetkili, Trump’ın İran ile yürütülecek olası müzakereleri yönetecek “otorite sahibi bir yapı” olup olmadığından emin olmadığını belirterek, ülkedeki siyasi ve askeri kanatlar arasında kopukluk yaşandığını savundu.

Yetkili ayrıca, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in son süreçte neredeyse hiç iletişim kurmadığı iddiasını dile getirerek, “İran’da müzakereciler ile ordu arasında ciddi bir kopukluk var. Her iki taraf da yanıt vermeyen dini lidere ulaşamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY'DEN GELECEK TEPKİ BEKLENİYOR

Öte yandan müzakereler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir İsrailli yetkili ise, ABD ve bazı bölgesel aktörlerin önümüzdeki günlerde Hamaney’in sessizliğini bozarak müzakere sürecine dair net bir talimat vermesini beklediğini ileri sürdü.

Gerilim hattında diplomatik temasların geleceği belirsizliğini korurken, gözler Tahran’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor
Dedektörlerle hazine avına çıktılar: 3 bin yıllık gömüyü buldular
Dedektörlerle hazine avına çıktılar: 3 bin yıllık gömüyü buldular