Trump'tan İran’a zaman baskısı: Ateşkes sürecinde kritik 3–5 gün

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden gerilimde sağlanan geçici ateşkes sürecine ilişkin İran’a kısa süreli bir takvim dayattığı iddia edildi.

Axios’un, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD’li yetkililer, Trump’ın uzatılan ateşkesin sürdürülebilirliği için İran’ın “tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmesini” beklediğini ve bunun için 3 ila 5 günlük bir süre tanımaya hazır olduğunu aktardı.

"LİDERLER ARASI KOPUKLUK VAR"

ABD’li bir yetkili, Trump’ın yaklaşımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes süresi tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar, Washington’un İran’daki karar alma süreçlerine yönelik ciddi soru işaretleri taşıdığını da öne sürdü. Bir başka ABD’li yetkili, Trump’ın İran ile yürütülecek olası müzakereleri yönetecek “otorite sahibi bir yapı” olup olmadığından emin olmadığını belirterek, ülkedeki siyasi ve askeri kanatlar arasında kopukluk yaşandığını savundu.

Yetkili ayrıca, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in son süreçte neredeyse hiç iletişim kurmadığı iddiasını dile getirerek, “İran’da müzakereciler ile ordu arasında ciddi bir kopukluk var. Her iki taraf da yanıt vermeyen dini lidere ulaşamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY'DEN GELECEK TEPKİ BEKLENİYOR

Öte yandan müzakereler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir İsrailli yetkili ise, ABD ve bazı bölgesel aktörlerin önümüzdeki günlerde Hamaney’in sessizliğini bozarak müzakere sürecine dair net bir talimat vermesini beklediğini ileri sürdü.

Gerilim hattında diplomatik temasların geleceği belirsizliğini korurken, gözler Tahran’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi. (AA)