Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor

ABD’nin Hürmüz Boğazı üzerinden İran limanlarına yönelik başlattığını duyurduğu deniz ablukasına rağmen, İran bağlantılı tankerlerin bölgedeki hareketliliğini sürdürdüğü öne sürüldü. Uluslararası gemi takip verilerine dayandırılan analizlere göre, son haftalarda en az 30’dan fazla tanker Körfez’e giriş-çıkış yaparken, milyonlarca varil ham petrolün sevk edildiği iddia edildi.

ABDnin Hürmüz Boğazı çevresinde İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

İngiltere merkezli Financial Times’ın, gemi takip ve analiz şirketi Vortexa verilerine dayandırdığı incelemeye göre, İran ile bağlantılı olduğu değerlendirilen en az 34 tanker, ablukaya rağmen Körfez hattında seyrini sürdürerek bölgeye giriş veya çıkış yaptı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ANALİZ EDİLDİ

Verilere göre bu gemilerden 19’u Körfez’den ayrılırken, 15’i Umman Denizi üzerinden İran yönüne doğru ilerledi. Körfez’den çıkan tankerlerin en az altısının İran menşeli ham petrol taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün taşındığı öne sürüldü.

Uydu görüntü analizlerine de yer verilen haberde, “Dorena” isimli bir tankerin Malezya açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı ve petrolün kaynağını gizlemeye çalıştığı iddia edildi. Söz konusu geminin son olarak 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.

GERİLİM ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden Hürmüz Boğazı’nda abluka sürecini başlatacaklarına yönelik açıklaması ve bunu takiben ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran bağlantılı gemilere yönelik operasyon duyurusu, bölgedeki gerilimi daha da artırmıştı.

Tüm bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütürken, İran’ın deniz ticaret rotalarındaki hareketliliğin devam ettiği iddiaları uluslararası kamuoyunda yakından izleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

