Uydu görüntüleri İsrail’in Gazze’de yarattığı büyük yıkımı ortaya koydu!

Uydu görüntüleri analizleri paylaşan "OnGeo Intelligence", İsrail'in soykırıma başladığı Ekim 2023'ten öncesine ve sonrasına ait görüntüleri yayımladı. Söz konusu uydu görüntüleri Gazze'nin İsrail ordusu tarafından yerle bir edilmeden önceki ve sonraki halini gözler önüne serdi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Söz konusu görüntüler, Gazze’nin İsrail tarafından sistematik bir silinme sürecine tabi tutulduğunu ortaya koydu. İsrail’in 2023 yılının ekim ayında başlattığı saldırılardan bu yana 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü belirtiliyor.

“371 BİN 888'DEN FAZLA KONUT TAHRİP EDİLDİ”

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, geçtiğimiz gün Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) isimli ortak bir rapor hazırladı.

İsrail'in saldırılarında en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına işaret edildi. Söz konusu raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü veya yıkıldığı vurgulandı. (AA)