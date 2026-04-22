Uydu görüntüleri İsrail’in Gazze’de yarattığı büyük yıkımı ortaya koydu!

Uydu görüntüleri İsrail’in Gazze’de yarattığı büyük yıkımı ortaya koydu!
Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından Ekim 2023’te başlayan saldırıların öncesi ve sonrasına ait uydu görüntüleri, İsrail’in yarattığı yıkımı gözler önüne serdi.

Uydu görüntüleri analizleri paylaşan "OnGeo Intelligence", İsrail'in soykırıma başladığı Ekim 2023'ten öncesine ve sonrasına ait görüntüleri yayımladı. Söz konusu uydu görüntüleri Gazze'nin İsrail ordusu tarafından yerle bir edilmeden önceki ve sonraki halini gözler önüne serdi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Söz konusu görüntüler, Gazze’nin İsrail tarafından sistematik bir silinme sürecine tabi tutulduğunu ortaya koydu. İsrail’in 2023 yılının ekim ayında başlattığı saldırılardan bu yana 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü belirtiliyor.

“371 BİN 888'DEN FAZLA KONUT TAHRİP EDİLDİ”

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, geçtiğimiz gün Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) isimli ortak bir rapor hazırladı.

İsrail ateşkes ihlalinde sınır tanımıyor: Gazze'de can kaybı artıyorİsrail ateşkes ihlalinde sınır tanımıyor: Gazze'de can kaybı artıyor

İsrail'in saldırılarında en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına işaret edildi. Söz konusu raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü veya yıkıldığı vurgulandı. (AA)

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Pentagon yetkilisi askeri sırları flörtüne sızdırdı! Gizli kamera kaydıyla ifşa oldu
Pentagon yetkilisi askeri sırları flörtüne sızdırdı! Gizli kamera kaydıyla ifşa oldu
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor