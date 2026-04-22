Pentagon yetkilisi askeri sırları flörtüne sızdırdı! Gizli kamera kaydıyla ifşa oldu

ABD’de muhafazakâr çizgide faaliyet gösteren bir medya grubunun paylaştığı gizli çekimler, ülkenin nükleer güvenlik yapısına dair ciddi soru işaretlerini gündeme taşıdı.

ABD İsrail için 4 yıllık füze stoğunu harcadı

İddiaya göre, ABD Kara Kuvvetleri bünyesinde nükleer ve kimyasal güvenlik alanında kritik bir görevde bulunan üst düzey yetkili Andrew Hugg, gizli şekilde kaydedilen bir görüşmede hassas askeri konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA PATLADI

Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlarda, Hugg'ın karşısındaki kişinin gerçek kimliğinden habersiz olduğu bir ortamda konuştuğu ve bu sırada askeri operasyonlar, stratejik planlamalar ve nükleer doktrin üzerine değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü. Görüntülerde Hugg’un, “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu, kadının da gülerek “Hayır” yanıtını verdiği görüldü. Ardından Hugg’un, “Gözlerin beni o kadar büyüledi ki neredeyse anlatacağım... İstihbarat almanın en kolay yolu bir erkeğin karşısına güzel bir kadın göndermektir” dediği belirtildi.

Kayıtlarda ayrıca, yetkilinin son ABD askeri operasyonlarında çocukların ölmüş olabileceğini söylediği ve bunu da “ikincil etkiler” kapsamında değerlendirdiği iddia edildi. Görüntülerdeki diyalogların kısa sürede kamuoyunda geniş tartışma yaratması üzerine konu Pentagon’un gündemine taşındı.

PENTAGON HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından ABD Kara Kuvvetleri Bakanlığı, ilgili personelin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, paylaşılan içeriklerin gerçekliği ve herhangi bir güvenlik ihlali içerip içermediğinin detaylı biçimde incelendiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

KRİTİK GÖREV VE SORULAR

Andrew Hugg'ın, ABD’nin kitle imha silahları ve nükleer güvenlik protokollerine ilişkin süreçlerde önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Bu nedenle ortaya çıkan iddialar, sadece bireysel bir disiplin meselesi değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da hassas bir tartışmayı beraberinde getirdi.

ABD kamuoyunda ise olay, askeri bürokraside bilgi güvenliği, kişisel dikkat zaafları ve istihbarat riskleri açısından yeni bir değerlendirme dalgası başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Pentagon’un yürüttüğü incelemenin ardından, paylaşılan görüntülerde yer alan ifadelerin kapsamı, doğruluğu ve olası güvenlik ihlali boyutu netleşecek. Şimdilik resmi makamlar tarafından herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil.

Olayın yankılarının önümüzdeki günlerde ABD siyasi ve askeri gündeminde daha da büyümesi bekleniyor.