ABD İsrail için 4 yıllık füze stoğunu harcadı

ABD ordusunun İran ile devam eden savaş sırasında kritik füze stoklarını büyük ölçüde tükettiği, önümüzdeki yıllarda olası bir çatışmada mühimmat sıkıntısı riski doğduğu bildirildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yapılan analize göre, savaşın son yedi haftasında ABD ordusu Hassas Vuruş Füzeleri stokunun en az yüzde 45'ini, THAAD füzelerinin en az yarısını ve Patriot hava savunma önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 50'sini harcadı.

Kendi kurmayları bile Trump'a isyan etti: Hareketleri İran'la görüşmeyi baltalıyor

MÜHİMMAT STOKLARINDA KRİTİK AZALMA

Analize aşina kaynaklar, bu rakamların ABD stoklarına ilişkin gizli Pentagon verileriyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. CSIS uzmanları, Pentagon'un füze üretimini artırmak için sözleşmeler imzaladığını ancak kapasite artışı olsa bile bu sistemleri yenilemek için teslimat süresinin üç ila beş yıl olduğunu kaydetti.

Son Dakika | İran müzakereyi reddetti Trump ateşkesi uzattı

ABD ÇİN'E KARŞI 'SAVUNMASIZ' KALDI

Emekli ABD Deniz Piyade Albayı ve CSIS raporunun yazarlarından Mark Cancian, ABD merkezli CNN'e yaptığı açıklamada, “Yüksek mühimmat harcamaları, Batı Pasifik'te artan bir savunmasızlık penceresi yaratmıştır. Bu stokları yenilemek bir ila dört yıl, ardından da olması gereken düzeye çıkarmak birkaç yıl daha sürecektir” dedi.

Analizlere göre, ABD ordusu ayrıca Tomahawk füzesi stokunun yaklaşık yüzde 30'unu, JASSM stokunun yüzde 20'sinden fazlasını ve SM-3 ile SM-6 füzelerinin yaklaşık yüzde 20'sini harcadı. Bu sistemlerin yenilenmesinin yaklaşık dört ila beş yıl süreceği belirtiliyor.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, ordunun “Başkan'ın seçtiği zamanda ve yerde harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu” iddia etti. Parnell, “Başkan Trump göreve geldiğinden bu yana, ABD ordusunun halkımızı ve çıkarlarımızı korumak için geniş bir yetenek cephaneliğine sahip olmasını sağlarken, muharebe komutanlıkları genelinde çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdik” dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞKİ

Tükenen stoklar, Başkan Donald Trump'ın “herhangi bir silah sıkıntısı yaşanmadığı” yönündeki iddialarıyla tezat oluşturuyor. Trump geçen ay yaptığı açıklamada, “Özellikle mühimmat konusunda, üst düzeyde çok fazla stokumuz var, ancak bunları koruyoruz” demişti.

ASKERİ LİDERLERDEN UYARI

Savaş başlamadan önce Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve diğer askeri liderler, uzun süren bir askeri harekatın ABD'nin silah stoklarını etkileyebileceği konusunda Trump'ı uyarmıştı. Capitol Hill'deki Demokratlar da kullanılan mühimmat miktarı ve bunun ABD savunması için anlamı konusunda endişelerini dile getiriyor. Arizona Senatörü Mark Kelly, “Bu bir matematik problemi haline geliyor” uyarısında bulundu.