Kendi kurmayları bile Trump'a isyan etti: Hareketleri İran'la görüşmeyi baltalıyor

ABD ve İran, yedi haftadır süren savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak üzere görünüyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerdeki açıklamaları süreci karmaşık hale getirdi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI İŞLERİ KARIŞTIRDI

Trump, basın aracılığıyla müzakere etmeye çalıştı, sosyal medyada görüşmeler hakkında paylaşımlar yaptı ve birden fazla gazeteciyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump, İran’ın bir dizi şartı kabul ettiğini, nükleer programını “sınırsız” bir süre askıya almayı ve zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. Bloomberg’e verdiği röportajda “İran nükleer programını sınırsız süre askıya almayı kabul etti” derken, CBS News’e “Tahran her şeyi kabul etti” dedi. Axios’a ise “Önümüzdeki bir veya iki gün içinde bir anlaşmaya varacağız” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ ENDİŞELİ

Bazı Trump yetkilileri, başkanın kamuoyuna yaptığı açıklamaların müzakerelere zarar verdiğini ABD merkezli CNN’e itiraf etti. Yetkililer ayrıca, İran müzakere ekibi ile Devrim Muhafızları arasında bir ayrılık olduğundan şüphelendiklerini, bunun da anlaşmayı nihai olarak kimin imzalayabileceği konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

İRAN TRUMP’IN İDDİALARINI REDDEDİYOR

İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarının çoğunu açıkça reddetti. Yeni bir müzakere turu için hazırlık yaptıklarını yalanlayan Tahran yönetimi, anlaşma konusundaki iyimserliği hızla söndürdü. Müzakerelere aşina bir kaynak CNN’e yaptığı açıklamada, “İranlılar, ABD başkanının sosyal medya üzerinden müzakere etmesini ve henüz üzerinde anlaşmaya varmadıkları konularda anlaşmış gibi görünmesini hoş karşılamadı” dedi.

ATEŞKES SÜRECİ GERGİN GEÇİYOR

Washington ile Tahran arasındaki kırılgan ateşkes, pazar günü bir kez daha sınandı. ABD güdümlü bir füze destroyeri, Umman Körfezi’ndeki deniz ablukasını aşmaya çalışan bir İran kargo gemisine ateş açarak gemiyi ele geçirdi.