Trump’tan yine çelişkili İran açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamalarla yine kafa karışıklığına neden oldu. Pakistanlı arabulucuları yalanlamasından İran’ı eleştirip ordusunun aynı gün İran gemisine saldırmasına, enerji fiyatları konusunda kendi bakanını yalanlamasından “yok edeceğim” dediği ülkeyle masaya oturmayı kabul etmesine kadar birçok konuda çelişkili mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin bitmesine iki gün kala yaptığı açıklamalarla dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Trump’ın basın mensuplarına verdiği demeçler ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar birbirini tutmazken, bir gün içinde defalarca çelişkiye düştüğü gözlendi.

PAKİSTANLI ARABULUCULARI YALANLADI

Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir’in Trump’a “Hürmüz Boğazı’nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini” söylediğini ve Trump’ın “Öneriyi göz önünde bulunduracağım” yanıtını verdiğini duyurdu. Ancak Trump kısa süre sonra The New York Post’a yaptığı açıklamada böyle bir taahhütte bulunmadığını belirterek, “Asım Munir’in böyle bir konuyu dahi açmadığını” öne sürdü ve Pakistan kaynaklarını yalanladı.

“ATEŞKES BİTERSE BOMBALAR PATLAR”

Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’la (20 Nisan Pazartesi günü) anlaşma yapılacağını söylerken, New York Post’a yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı Vance’in heyetiyle Pakistan yolunda olduğunu ve görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. İran’la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının “oldukça düşük ihtimal” olduğunu vurgulayan Trump, “Ateşkes biterse bombalar patlayacak” ifadelerini kullandı. Ancak aynı konuşmada İranlıların “ne kadar harika bir ülke olabileceğinden” de bahsetti.

ENERJİ FİYATLARI KONUSUNDA KENDİ BAKANINI YALANLADI

Trump, The Hill haber sitesine yaptığı açıklamada, kendi Enerji Bakanı’nın gaz fiyatlarının düşmeyeceği yönündeki açıklamalarına “Hayır, bence bu konuda yanılıyor. Tamamen yanılıyor” diyerek ABD’liler için fiyatların düşeceğini söyledi. Oysa sadece bir hafta önce Fox News’e verdiği röportajda, Kasım ayındaki ara seçimlere kadar “fiyatların aynı kalabileceğini ya da biraz yükselebileceğini” belirtmişti. Hazine Bakanı Scott Bessent ise bu yaz benzin fiyatlarının 3 dolar civarına çıkabileceğini öngörmüştü.

“YOK EDECEĞİ” ÜLKEYLE MASAYA OTURDU

Trump’ın en büyük çelişkisi, daha önce “bir uygarlığı bir daha dönmeyecek şekilde yok edeceğini” söylediği İran’la 8 Nisan gecesi masaya oturacağını duyurması oldu. Daha önce “Kahrolası Boğazı açın, sizi çılgın pislikler” diyen ve İran’ın elektrik tesislerini, köprülerini vuracağını, ülkeyi “taş devrine döndüreceğini” belirten Trump, ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ardından “İran’a teşekkür ettiğini” de sosyal medyadan duyurdu.

“İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAK”

Truth Social’dan yaptığı son paylaşımda Trump, İsrail’in kendisini İran’la savaşa ikna etmediğini vurgulayarak, “7 Ekim’in sonuçları, İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki ömür boyu süren görüşümü pekiştirdi” dedi. Trump, İran’la imzalayacakları anlaşmanın, Obama dönemindeki nükleer anlaşmadan (JCPOA) “çok daha iyi olacağını” belirterek, “Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

