ABD’den İran tankerine operasyon! Saldırı anı saniye saniye paylaşıldı

ABD ordusu, İran’a ait petrol tankerine yönelik saldırının görüntülerini yayımladı. Operasyon, Washington’un İran’a karşı başlattığı deniz ablukasının sahadaki en net adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran bağlantılı bir petrol tankerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, ABD donanmasına ait unsurların İran bayraklı bir gemiye müdahale ettiği ve operasyonun adım adım kayda alındığı görüldü.

ÖNCE UYARI SONRA MÜDAHALE

Küresel basında yer alan bilgilere göre söz konusu operasyon, ABD’nin başlattığı ve İran limanlarını hedef alan geniş kapsamlı deniz ablukasının bir parçası. ABD yönetimi, bu ablukayla İran’ın petrol ihracatını kesmeyi ve ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Operasyona ilişkin detaylar, ABD güçlerinin İran bağlantılı gemileri önceden uyardığını ve bu uyarılara uymayan unsurlara saldırdığını ortaya koydu. CENTCOM tarafından yayımlanan görüntülerde, savaş gemileri ve hava unsurlarının koordineli şekilde hareket ettiği, deniz devriyelerinin yoğunlaştırıldığı dikkat çekti.

"ABLUKAYI İHLAL ETTİ"

Uluslararası kaynaklara göre, ABD donanması şimdiye kadar çok sayıda petrol tankerini durdurdu veya geri çevirdi. Bazı durumlarda gemilere doğrudan müdahale edilerek yön değiştirilmeleri sağlandı.

Öte yandan son günlerde yaşanan bir olayda, ablukayı ihlal ettiği öne sürülen İran bayraklı bir geminin ABD güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ve ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Uzmanlar, yayımlanan görüntülerin sadece askeri bir operasyonun kaydı olmadığını, aynı zamanda Washington’un Tahran’a yönelik “caydırıcılık mesajı” olarak da değerlendirildiğini belirtti. Bölgedeki tansiyonun ise özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde her geçen gün daha da yükseldiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

