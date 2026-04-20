Işıltısı hiç sönmüyor! Mücevher değil: Tek bir parçası 1000 altın ediyor

Antik Yunan aristokrasisinin sembolü, altından bile daha değerli olan "deniz ipeği" bilimle geri dönüyor. Pigment içermeyen eşsiz ışıltısı ve asla solmayan yapısıyla binlerce yıllık bu kadim lüks, modern teknoloji sayesinde yeniden hayat buluyor.

Antik Yunan dünyasında aristokrasinin ve kraliyet ailelerinin en önemli statü sembollerinden biri olarak kabul edilen 'deniz ipeği' bilim dünyasının başarılı çalışmalarıyla tarih sahnesine geri dönüyor.

Nadir bulunan bir midye türünün liflerinden elde edilen ve üretimi son derece zahmetli olan bu özel kumaş binlerce yıl boyunca altından bile daha kıymetli bir meta olarak görüldü. Yok olma tehlikesi altındaki bu kadim geleneğin farklı midye türleri üzerinden yeniden üretilmesi tekstil dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

EŞSİZ IŞILTI HİÇBİR PİGMENT İÇERMİYOR

Pinna nobilis olarak adlandırılan dev midyelerin sakal benzeri liflerinden üretilen bu kumaş benzersiz ışıltısı ve altın tonlu rengiyle tanınıyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar kumaşın bu eşsiz parlaklığının herhangi bir pigmentten kaynaklanmadığını ortaya koydu.

YAPISAL ÖZELLİĞİ SAYESİNDE ASLA ESKİTİLEMİYOR

Yapılan incelemeler sonucunda liflerin mikroskobik yapısının ışığı özel bir biçimde yansıtarak bu ışıltıyı sağladığı tespit edildi. Bu yapısal özellik sayesinde kumaşın rengi yüzyıllar geçse dahi solmadan ilk günkü kalıcılığını korumayı başarıyor.

YOK OLMA RİSKİ BİLİMLE SAF DIŞI BIRAKILDI

Pinna nobilis türünün ciddi bir yok olma riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle uzun süredir yapılamayan üretim çalışmaları bilimsel bir başarıyla yeniden ivme kazandı. Uzmanlar Atrina pectinata gibi farklı midye türlerinin liflerinden yararlanarak bu özel kumaşı laboratuvar ve saha ortamında yeniden üretmeyi başardı. Bu gelişme antik çağlarda sadece soyluların ulaşabildiği bu lüks dokunun gelecek nesillere aktarılması noktasında umut verici bir adım olarak nitelendiriliyor.

BİR GRAMI İÇİN YÜZLERCE DALIŞ GEREKİYOR

Deniz ipeğinin üretim aşaması dünyanın en zorlu tekstil süreçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece birkaç gram lif toplayabilmek için profesyonel dalgıçların yüzlerce kez dalış yapması gerekiyor.

Tarihi kayıtlarda tek bir deniz ipeği giysinin değerinin bin adet altından daha fazla olduğu belirtiliyor. Günümüzde dünyada yalnızca çok sınırlı sayıda orijinal örneği bulunan bu kumaşın son ticari satışlarının ise yüzyıllar önce gerçekleştiği biliniyor.

SABIRLA İŞLENEN NADİDE LİFLER TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

Midyelerden toplanan ham lifler son derece karmaşık ve emek yoğun bir dizi işlemden geçirilerek ince ipliklere dönüştürülüyor. Her bir adımın büyük bir titizlikle yürütüldüğü bu süreç sonunda ortaya çıkan tekstil ürünü hem dayanıklılığı hem de estetik görünümüyle dikkat çekiyor.

Antik çağın "altın kumaşı" olarak literatüre geçen bu deniz mirası güncel bilimsel tekniklerle birlikte modern dünyadaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

