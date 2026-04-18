Su faturasını tamamen unuttular: Bu bitkilerle servet kazanıyorlar

Artan kuraklık peyzaj anlayışını değiştirirken az su isteyen dayanıklı bitkiler yeni kazanç kapısı oldu. Lavantadan ekinezyaya kadar pek çok tür hem sulama faturasını sıfırlıyor hem de kozmetik ve tıbbi pazarda üreticisine büyük kar sağlıyor.

Küresel iklim krizi ve artan kuraklık tehlikesi bahçecilik alışkanlıklarını kökten bir değişime zorluyor. Artık sadece görselliğiyle değil dayanıklılığı ve düşük bakım maliyetiyle öne çıkan bitkiler tercih ediliyor.

Özellikle güneşin yoğun olduğu Ege Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sulama gerektirmeden büyüyen çok yıllık bitkiler hem tasarruf sağlıyor hem de kesme çiçekçilik ile tıbbi aromatik pazarda üreticisine ciddi paralar kazandırıyor.

LAVANTA VE EKİNEZYA KURAKLIKLA SAVAŞIRKEN CÜZDANI DOLDURUYOR

Türkiye’de Isparta ve Burdur’un ardından pek çok bölgeye yayılan lavanta kuraklık döneminin en güçlü aktörü olarak dikkat çekiyor. Bir kez kök saldıktan sonra sulama desteğine ihtiyaç duymayan bu bitki kozmetik sanayiinde kullanılan değerli yağıyla üreticisine yüksek gelir sunuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen ekinezya ise en kavurucu sıcaklarda bile çiçek açmaya devam ederek tıbbi bitki pazarında kurutulmuş haliyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

'BEDAVA KAZAN' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Kır bahçelerinin vazgeçilmezi olan civanperçemi derin kök yapısı sayesinde toprağın en alt katmanındaki nemi bularak hayatta kalıyor. Kesme çiçekçilikte uzun raf ömrüyle talep gören bu bitki masrafsız büyümesi nedeniyle bedava kazanç olarak tanımlanıyor.

Mavi ve mor çiçekleriyle lavantayı andıran kedinanesi ise arıcıların bal verimini artırırken peyzaj maliyetlerini neredeyse sıfıra indiriyor.

BELEDİYELER ÇİM YERİNE DAMKORUĞUNU TERCİH ETMEYE BAŞLADI

Etli yapraklarında su depolama özelliği bulunan damkoruğu kaya bahçelerinin en popüler bitkisi haline geldi. Su faturasından tasarruf etmek isteyen belediyeler ve otel işletmeleri artık yüksek maliyetli çim alanlar yerine bu masrafsız ve rengarenk bitkiye yöneliyor.

Tek bir damla su harcamadan gübre ve ilaçlama maliyeti olmadan büyüyen bu türler geniş arazisi olanlar için en karlı yatırım modellerinden biri olarak görülüyor.

UZMANLAR GELECEĞİN AZ SU TÜKETEN BİTKİLERDE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Bahçe uzmanları gelecek dönemde su kısıtlamalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek üreticileri ve hobi bahçesi sahiplerini uyardı. Düşük maliyetli ve yüksek getirili bu bitki türlerinin sadece bireysel tasarruf sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkı sunduğu vurgulanıyor. Bitkilerin bakım masrafını sıfıra indirmesi tarımsal üretimde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

