Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi

Yayınlanma:
Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler, firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın ağır iddiasını gündeme taşıdı. Altaş, Doku’nun dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntülerde, firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’tan büyük itiraf geldi. Sidar Altaş, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü söyledi. Soruşturmada son olarak 6 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

DHA'nın haberine göre; Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntüler, soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Kırmızı bülten talebinde bulunulan firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti

Delilleri karartıp parasını da vatandaşa ödetmiş: Gülistan Doku cinayetinde "pes" dedirten detaylar gelmeye devam ediyorDelilleri karartıp parasını da vatandaşa ödetmiş: Gülistan Doku cinayetinde "pes" dedirten detaylar gelmeye devam ediyor

TOPLAM SEKİZ KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli’de yürütülen soruşturmada dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönemde valinin yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun adliyedeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Son tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e çıktı.

Gülistan Doku'nun ablasından kahreden açıklama! "Bir sürü genç kıza zarar vermişler"Gülistan Doku'nun ablasından kahreden açıklama! "Bir sürü genç kıza zarar vermişler"

Soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden genişletildi. HSK’nin 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun özel ekip kurulmasını istediği, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtlarının yeniden toplandığı belirtildi. Bu kapsamda 67’si ana arterlerde olmak üzere 70 kamera kaydı ve yaklaşık 700 saatlik görüntü dosyaya eklendi.

Cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen 14’üncü şüpheli için ise kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Soruşturmada 16 Nisan’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden, ihraç polis memuru Gökhan Ertok delilleri yok etme suçlamasıyla, daraltılmış baz çalışmasında Gülistan Doku ile son teması bulunduğu belirlenen dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ertok’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu da belirtildi. Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ile Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİ VALİ AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sonel Elazığ’da gözaltına alındı. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa’da gözaltına alındı. Sonel’in Erzurum’a, Özdemir’in ise Tunceli’ye götürüldüğü aktarıldı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeinal Abakarov, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, suç delillerini gizleme ve yok etme suçlamasıyla tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle yağma suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Uğurcan Açıkgöz hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CNN Türk’ten Merve Tokaz’ın haberine göre, dönemin valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu da tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şişli'de yangın paniği!
Şişli'de yangın paniği!