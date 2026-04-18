Gülistan Doku'nun ablasından kahreden açıklama! "Bir sürü genç kıza zarar vermişler"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin ölümü ile ilgili soruşturmada iki kişinin tutuklanmasının ardından Tunceli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Bütün vahşiler hepsi toplanıp kızımıza ve bir sürü genç kıza zarar vermiştir. Biz adalete güveniyoruz" dedi.

2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında soruşturma altı yıl sonra bir tanık ifadesi ile raftan inerken Doku'nun ablası Aygül Doku'nun son açıklaması şoke etti.

Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu ve Doku'nun eski sevgilisi Zeynel Abakarov'un dahil olduğu bir 'organizasyonla' cinayete kurban gittiği iddia edildi. Açığa alınan Tuncay Sonel de suç delillerini yok etme iddiası ile dün gözaltına alındı. Bugün de Zeynel Abakarov ve üvey babası olan eski polis Engin Yücer tutuklandı.

İki tutuklanmanın ardından Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"BİR SÜRÜ GENÇ KIZA ZARAR VERMİŞLER"

Aygül Doku, kardeşi gibi birçok genç kadına Tunceli'de 'zarar verildiğini' söyledi. CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın paylaştığı videoya göre Aygül Doku şunları ifade etti:

"Şu anda aile avukatımın Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra yetişemeyeceği kadar ihbar geliyor. Bu olayda yeni yeni isimler elimize geliyor. 21 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisinin etrafında bütün canavarlar, bütün vahşiler hepsi toplanıp kızımıza ve bir sürü genç kıza zarar vermiştir. Biz adalete güveniyoruz."

Fen liseli 16 yaşındaki Feyza'nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu boş bina önünde bulunduFen liseli 16 yaşındaki Feyza'nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu boş bina önünde bulundu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şişli'de yangın paniği!
Şişli'de yangın paniği!