Gülistan Doku'nun ablasından kahreden açıklama! "Bir sürü genç kıza zarar vermişler"

2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında soruşturma altı yıl sonra bir tanık ifadesi ile raftan inerken Doku'nun ablası Aygül Doku'nun son açıklaması şoke etti.

Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu ve Doku'nun eski sevgilisi Zeynel Abakarov'un dahil olduğu bir 'organizasyonla' cinayete kurban gittiği iddia edildi. Açığa alınan Tuncay Sonel de suç delillerini yok etme iddiası ile dün gözaltına alındı. Bugün de Zeynel Abakarov ve üvey babası olan eski polis Engin Yücer tutuklandı.

İki tutuklanmanın ardından Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"BİR SÜRÜ GENÇ KIZA ZARAR VERMİŞLER"

Aygül Doku, kardeşi gibi birçok genç kadına Tunceli'de 'zarar verildiğini' söyledi. CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın paylaştığı videoya göre Aygül Doku şunları ifade etti:

"Şu anda aile avukatımın Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra yetişemeyeceği kadar ihbar geliyor. Bu olayda yeni yeni isimler elimize geliyor. 21 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisinin etrafında bütün canavarlar, bütün vahşiler hepsi toplanıp kızımıza ve bir sürü genç kıza zarar vermiştir. Biz adalete güveniyoruz."

