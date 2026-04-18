Fen liseli 16 yaşındaki Feyza'nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu boş bina önünde bulundu

Isparta’da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Feyza Keskin’in cansız bedeni Deregümü mevkiinde boş bir binanın önünde bulundu.

Isparta’da 17 Nisan'da sabah saatlerinden beri aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin’in cansız bedeni, aynı günün akşam saatlerinde Deregümü mevkiinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da kayıp olarak aranan Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin’ten acı haber geldi.

Feyza Keskin’in, 17 Nisan’da saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerindeki Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi yakınlarında elektrikli bisikletiyle görüldüğü belirtildi. Bu görüntünün ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ BİNANIN ÖNÜNDE BULUNDU

Ispartamanşet ve demokrat32'nin haberlerine göre; Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında Keskin’in cansız bedeni, Deregümü mevkiindeki boş bir binanın önünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

