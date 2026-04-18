Son Dakika | Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Abakarov ve eski polis baba tutuklandı

Son dakika... 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov ve üvey babası olan Engin Yücer tutuklandı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. Son kararla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklandı. Aynı dosyada adı geçen Uğurcan Açıkgöz ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

CEZAEVİN GÖTÜRÜLÜRKEN GERGİNLİK: KATİLLER

Zeinal Abakarov ile Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, cezaevine götürülürken gerginlik yaşandı. Doku ailesinin yakınları, "Katiller" diyerek bağırarak baba ve oğula tepki gösterdi. Tutuklu iki isim, yoğun bir jandarma koridoru ile cezaevi otobüsüne bindirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce de soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı. Gülistan Doku’nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven cezaevine gönderilmişti. Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ile Süleyman Ö. ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında ilk çözülme: Tutuklanan polis itirafçı olmak istediGülistan Doku soruşturmasında ilk çözülme: Tutuklanan polis itirafçı olmak istedi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de yer aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Sonel’in Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a götürüldüğü, Özdemir’in ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!
İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!
Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı
Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı
Meclis personeli çaycısına kadar İstanbul'a taşınınca sordu: Atatürk’ten mi kaçtınız?
Meclis personeli çaycısına kadar İstanbul'a taşınınca sordu: Atatürk’ten mi kaçtınız?