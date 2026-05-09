Kadıköy'de mahalleliyi sokağa döken yangın: 4 araç hurdaya döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir oto galerinin önünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 4 araç kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki bir restoranda da hasar meydana geldi.

Olay, Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek galerideki diğer otomobillere ve hemen bitişiğinde faaliyet gösteren bir restorana sıçradı.

BİNA SAKİNLERİ KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE OLDU

Yangının büyümesi üzerine, oto galerinin de bulunduğu binada ikamet eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak binayı tahliye etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen yangın sonucunda oto galeride bulunan 4 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı restoranda da maddi hasar oluştu. İlgili ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde çalışma başlattı. (AA)