İş merkezinin çatısında korkutan yangın! Kulübe alev alev yandı

Zeytinburnu’nda 4 katlı iş merkezinin çatısındaki kulübeden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MATBAA DÜKKANLARININ OLDUĞU İŞ MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi'nde bulunan matbaa dükkanlarının olduğu 4 katlı bir iş merkezinin çatısındaki kulübede akşam saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YANDAKİ OTOPARKA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çatının yanında bulunan otoparktaki araçlara sıçramadan söndürdü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)