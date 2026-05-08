İş merkezinin çatısında korkutan yangın! Kulübe alev alev yandı

İş merkezinin çatısında korkutan yangın! Kulübe alev alev yandı
Yayınlanma:
Zeytinburnu’nda 4 katlı iş merkezinin çatısındaki kulübe yandı. Kulübeden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu’nda 4 katlı iş merkezinin çatısındaki kulübeden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnşaat halindeki otelde yangın! 5 işçi dumandan etkilendi bir kişi kaçarken düşüp ayağını kırdıİnşaat halindeki otelde yangın! 5 işçi dumandan etkilendi bir kişi kaçarken düşüp ayağını kırdı

MATBAA DÜKKANLARININ OLDUĞU İŞ MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi'nde bulunan matbaa dükkanlarının olduğu 4 katlı bir iş merkezinin çatısındaki kulübede akşam saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YANDAKİ OTOPARKA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çatının yanında bulunan otoparktaki araçlara sıçramadan söndürdü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi
Mazot yüklü tanker alev aldı! 7 araç ve 17 personelle facianın önüne geçildi
Mazot yüklü tanker alev aldı! 7 araç ve 17 personelle facianın önüne geçildi