Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da üst düzey atamalar

Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da üst düzey atamalar
Yayınlanma:
Son dakika... Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi yönetiminin kritik kurumları olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

Yazarkasalarda yeni dönem resmen başladıYazarkasalarda yeni dönem resmen başladı

YAYIMLANAN KARARNAMELERE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına ise Mahmut Sütçü atandı.

Söz konusu atama kararları, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Kayseri'de firari cinayet hükümlüleri yakalandı
Kayseri'de firari cinayet hükümlüleri yakalandı
Uluslararası katil zanlısı Alanya'da yakalandı
Uluslararası katil zanlısı Alanya'da yakalandı
Başı hava filtresine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada
Başı hava filtresine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı: O anlar kamerada