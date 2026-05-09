Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da üst düzey atamalar
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi yönetiminin kritik kurumları olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey görevlendirmeler yapıldı.
YAYIMLANAN KARARNAMELERE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı getirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına ise Mahmut Sütçü atandı.
Söz konusu atama kararları, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. (AA)