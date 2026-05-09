Uluslararası katil zanlısı Alanya'da yakalandı

İNTERPOL ve EUROPOL tarafından "difüzyon mesajı ile cinayet" suçundan aranan ve en çok arananlar listesinin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Uzun süredir uluslararası düzeyde aranan şüphelinin izi Alanya'da bulunarak düğmeye basıldı.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

YENİ BİR EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Tunahan Çetkin'in suç dosyasında cinayetin yanı sıra farklı suçların da yer aldığı belirtildi. Şüpheliye yönelik yapılan kapsamlı araştırmalarda, Çetkin'in "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından da sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

İstihbarat çalışmaları neticesinde şüphelinin bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Alanya'da yakalanarak gözaltına alınan Tunahan Çetkin'in emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)