Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
Mersin'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi E.B., düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT koordinesinde yürütülen çalışmayla tespit edilen şüpheli, Yenişehir ilçesindeki adresine özel harekat timlerinin desteğiyle yapılan baskınla gözaltına alındı.

Mersin'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildiDurdurulan araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle koordineli bir çalışma yürütüldü. Yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B.'nin merkez Yenişehir ilçesindeki adresi tespit edildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese, özel harekat timlerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında E.B. yakalanarak gözaltına alındı.

kirmizi-bultenle-aranan-yabanci-uyruklu-1298986-386386.jpg

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin resmi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
Foça göçmen faciasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Foça göçmen faciasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı