Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Mersin'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle koordineli bir çalışma yürütüldü. Yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B.'nin merkez Yenişehir ilçesindeki adresi tespit edildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese, özel harekat timlerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında E.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin resmi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)