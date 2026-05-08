Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde Seyhan Nehri'ne düşen bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şehit Duran Mahallesi'nde bulunan Regülatör Köprü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kıyısında bulunan bir kadının suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN SİMİDİ VE HALAT YARDIMIYLA KIYIYA ÇIKARILDI

Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri, suyun içerisindeki kadına can simidi ve halat yardımıyla ulaşarak kendisini güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. İsmi henüz açıklanmayan kadına ilk tıbbi müdahale, sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansa alınan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)