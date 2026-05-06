Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi Gündoğdu mezrasında, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Adana’dan gelen 37 yaşındaki S.K., sera malzemelerini aracına yüklerken taşıdığı demir, yüksek gerilim hattının teline temas etti. Elektrik akımına kapılan S.K. yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan S.K., ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan S.K., buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. S.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)