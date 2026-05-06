Tuz Gölü yağışlarla eski günlerine dönüyor

Aksaray, Ankara ve Konya illerinin kesişme noktasında bulunan Tuz Gölü, dışarıya su akışı olmadığı için "kapalı havza" niteliği taşıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına sağlayan göl, aynı zamanda başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türü için hayati bir göç rotası ve konaklama merkezi konumunda.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede, son dönemdeki yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşandı. Göle gelen ziyaretçiler, yükselen suyun üzerinde yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

"YILLARDIR KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYORDU, CANLANDI"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, gölün su seviyesinin yükseldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale gelip, su seviyesi de yükseldi. Tuz Gölü'müz su tuttu; kuşlar ve canılar için çok bereketli bir yıl olacak. Şu anda Tuz Gölü'müz deniz gibi bir görünüme büründü. Kıyı bölgelerinde su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi. Tuz Gölü sadece Türkiye’nin tuz ihtiyacını karşılamıyor aynı zamanda bu canlıların yaşam kaynağı burası.

"SON 6 AYDA DİĞER YILLARA ORANLA 100'ÜN ÜZERİNDE BİR YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığını ve flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktası olduğunu söyleyen Nurcan Özdemir, "Göl, yavrulara kreş görevi de görüyor. Su az olduğu için flamingo sayısı azalmıştı. Bu yıl Tuz Gölü'nün her yeri su dolu şekilde. Son 6 ayda diğer yıllara oranla yüzde 100'ün üzerinde bir yağış Tuz Gölü'ne düştü." diyerek sözlerine devam etti.

"BU YIL CANLILAR SUSUZ KALMAYACAK"

2026 yılı için bereket ve su yılı diyen Nurcan Özdemir, "Biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Burada bereket ve hayat var. Tuz Gölü'nde yaşam tekrardan canlandı. Tuz Gölü, sığ bir göl olduğu için ağustos ayında tekrardan sulamanın da artmasıyla tekrardan düşecek. Şu an gölün en derin yeri 30-40 santimetre suyla kaplı, en azından bu yıl için çok güzel. Bu yıl flamingolar ile canlılar susuz kalmayacak" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)