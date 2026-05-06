Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

Elde edilen bilgilere göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen C.A.A, Y.B. ve M.E.A'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, ilçe merkezindeki bir kafede gözaltına alındı.

30 ilde narkotik operasyonu! 122 kişi tutuklandı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

65 SENTETİK ECZA BULUNDU

Şüphelilerden C.A.A.’nın üzerinde yapılan aramada, 65 sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. (AA)