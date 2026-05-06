'Kötü koku' gelen evden trajedi çıktı: 1 yıldır dışarıya çıkmıyormuş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mahallelinin bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, trajediyle karşılaştı.

Temizlenip ilaçlanan evde yaşayan Süleyman K.'nin; dairenin icra yoluyla satılmasının ardından, bir yıldır dışarıya çıkamadığı ortaya çıktı.

KÖTÜ KOKU SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi 707. Sokak’ta, 5 katlı binanın 2. katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı sonrası Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eve gitti.

Ekipler, Süleyman K.'nin oturduğu evde büyük miktarda çöple karşılaşınca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Süleyman K.'nin evde; belediye ve komşuları tarafından getirilen yiyecekleri de biriktirdiği görüldü. Süleyman K. sağlık kontrolü için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ev de temizlendi.

Daha önce belediye ekipleri tarafından 4 kez boşaltılan evdeki çöpler yeniden tahliye edildi. Daire ilaçlanarak kapısı kilitlenirken, Süleyman K.'nin bir bakımevine yerleştirileceği belirtildi.

1 YILDIR EVDEN ÇIKMIYORMUŞ

20 yıl önce eşinden ayrılan ve şehir dışında yaşayan 2 kızı olan Süleyman K.'nin uzun süredir saç ve sakal tıraşı olmadığı, dairesinin icra yoluyla bir başkasına satılmasının ardından 1 yıldır evden çıkmadığı belirtildi.

60 yaşındaki Süleyman K.'nin ihtiyaçlarının komşuları ve belediye tarafından karşılandığı, ailesinden, akrabalarından ve çevresinden gelen yardım taleplerini reddettiği ifade edildi.

Yaşlı bakımevine yerleşmek istediğini söyleyen Süleyman K. şöyle konuştu:

"Sağlık sorunlarım var. Ayakta uzun süre duramıyorum. Bayılıyorum. 2 tane çocuğum var. Gelip gitmiyorlar. 1 senedir dışarı çıkmıyorum. Belediye ve üst kattaki komşum yemek getiriyor, yiyemiyorum. Böyle biriktiler. Yaşlılar için yer varmış galiba. Öyle bir yere yerleşmek istiyorum."

"TAHLİYE İÇİN KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDUM"

Daireyi icra yoluyla yatırım amaçlı olarak satın aldığını söyleyen Ufuk Aksu ise "Tahliye için kaymakamlığa başvurdum. Evin çok kötü kullanıldığını ve zarar verildiğini, kendisine de zarar verdiğini gördük. Tıbbi riskler var. Bir yandan da yangın gibi tehlikeler var" diye konuştu. (DHA)