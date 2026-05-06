İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemi makine arızası yaptı. Arıza yapan gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken, Boğaz trafiği askıya alındı. Ekiplerin müdahalesiyle gemi demir sahasına çekildi. Boğaz trafiği yeniden açıldı.

Panama bayraklı “Queen Bee” isimli gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle geminin sürüklenme riskine karşı İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma römorkörleri ve teknik ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle arıza yapan geminin Ahırkapı Demir Sahası'na çekildiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nda son dönemde art arda yaşanan gemi arızaları nedeniyle deniz emniyeti önlemleri artırılırken, yetkililer geçiş yapan gemilere dikkatli seyir uyarısında bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Boğaz trafiğinin yeniden açıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

