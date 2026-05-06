Son Dakika | Marmaris'te orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangının çıkış sebebi henüz belirlenememişken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye bölgesinde otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı.

Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındıMarmaris'te orman yangını kontrol altına alındı

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN ALEVLER, RÜZGARIN ETKİSİYLE MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Bozburun Mahallesi Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı.

Alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarıyla havalanan yangın söndürme helikopteri, sortilerine başladı.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Son Dakika | CHP'li Meclis Üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Son Dakika | CHP'li Meclis Üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Kağıthane'de kayınvalide kızını vuran damadını öldürdü!
Kağıthane'de kayınvalide kızını vuran damadını öldürdü!
Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Sanıkların polis memurunu tanıdığını düşünüyorum
Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Sanıkların polis memurunu tanıdığını düşünüyorum