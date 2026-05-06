Son Dakika | Marmaris'te orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun-Selimiye bölgesinde otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı.

Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı

OTLUK ALANDA BAŞLAYAN ALEVLER, RÜZGARIN ETKİSİYLE MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Bozburun Mahallesi Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı.

Alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarıyla havalanan yangın söndürme helikopteri, sortilerine başladı.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. (DHA)