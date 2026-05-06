Zainal'ın Gülistan'ı telefonundan takip ettiği ortaya çıktı: 'Google hesabından yerini bulmaya çalıştım'

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un jandarmada verdiği ortaya çıktı.

Gülistan Doku kaybolduktan sonra telefonundan 'KYK yurt' araması yapılmış! Abakarov'un ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı

Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde, kız arkadaşı Gülistan Doku’nun kullandığı telefona yönelik "etkinlik takibi" yapıldığına ilişkin bulguların tespit edildiği belirtildi. Cep telefonu incelemeleri sonucu elde edilen dijital veriler ile Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce 4 Ocak 2020 saat 22.21’de ve olay günü olan 5 Ocak 2020’de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı telefona ilişkin etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi. Yapılan incelemelerde, SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi.

GÜLİSTAN'IN TELEFONUNU ESKİ ERKEK ARKADAŞI TAKİP ETMİŞ

Jandarma tarafından Abarakov’a yöneltilen "Takip ettiğiniz bu telefonun Gülistan’ın telefonu olduğu anlaşılmıştır. Gülistan’ı neden takip etme gereği duydunuz? SMS/Mesajlar uygulamasına erişim mi sağladınız? Gülistan’ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz? Bu takipler sonucunda hangi bilgilere ulaştınız?" şeklinde sorular soruldu.



Tutanakta ayrıca veri tabanı incelemelerinde başında ‘GÜ’ ibaresi bulunan cihaz kayıtlarının görüldüğü ve toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tespit edildiği bilgisine yer verildi. Yapılan etkinlik takiplerinin Rusça olması nedeniyle işlemin Zeinal Abarakov tarafından yapıldığının değerlendirildiği de tutanakta yer aldı.

"TELEFONUNDA BENİM GOOGLE HESABIM KAYITLIYDI"

İfadesinde, kaybolduktan sonra Gülistan’ın telefonundaki hesabına telefonun yerini bulmak için erişmeye çalıştığını belirten Abarakov, "Gülistan’ın sosyal medya uygulamalarının hiçbirisinin şifrelerini bilmiyordum. Gülistan’ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Gülistan’ın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Ben de Google hesabımdan Gülistan’ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"Hatta Antalya’da otelde kaldığımız zaman bizi koruyan polislere bu hesabı ve şifrelerini de verdim. O polisler de verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar. Bu polislerden sadece E. müdürü tanıyorum. Otele ilk yerleştiğimiz dönemlerde de E. müdür yanımızdaydı. Bu hesapları polislere vermeden önce Google hesabımda arama geçmişinde 05 Ocak 2020 tarihinden sonra ‘KYK YURT’ şeklinde arama yapıldığını fark ettikten sonra hesabı polislere bu konu hakkında araştırma yapmaları için verdim. Ben kesinlikle bu arama işlemini yapmadım ve hatta KYK’nın ne olduğunu bilmiyorum. Biz Gülistan ile beraberken tam tersine Gülistan Doku’nun telefonumdaki mesajlara ulaşmak için benim telefonuma uygulama yüklediğini fark ettim" dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ESKİ VALİ VE OĞLU DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla raftan indirilen Gülistan Doku dosyası, elde edilen yeni deliller ışığında kayıp vakasından çok boyutlu bir "cinayet" soruşturmasına dönüştü. Kurulan özel Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekibinin, Doku'nun erkek arkadaşıyla görüştüğü anların da yer aldığı 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntülerini, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS verileriyle kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Teknik kayıtların da dosyaya girmesiyle birlikte soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Derinleştirilen soruşturmada Aralarında dönemi valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da yer aldığı isimler hakim karşısına çıkarıldı ve 12 kişi tutuklandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'ya son teması tespit edilen dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel, Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ve ailesi, dönemin hastane başhekimi Çağdaş Özdemir ve eski emniyet mensuplarının da bulunduğu kritik isimler ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve resmi belgeyi bozma" suçlarından tutuklandı.Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı. (DHA)