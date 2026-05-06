Polis memurunun şehit edildiği saldırının tanığı: Sanıkların polis memurunu tanıdığını düşünüyorum

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına giden polis ekibine düzenlenen, Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada dinlenilen tanık E.A., "Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" dedi.

Seferihisar'da ihbara gidip yaralanan polis memuru şehit oldu

Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde 20 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik ile 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024'te şehit oldu. Gümüştekin ve Aşkın, tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ç. daha sonra tahliye edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ç. ve S.K. için ise "Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı. Sanıklar ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini öne sürdü.

TANIK: 'SANIKLARIN POLİS MEMURLARINI TANIDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç., S.K.'nin yanı sıra saldırıda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin ile Tozun'un ailesi katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. Kıraathanede oyun oynarken olaya şahit olduklarını belirten tanık E.A., "İbrahim Gümüştekin sanık Sedat Çelik'i 'Dur polis' diyerek kovalıyordu. Devamında diğer sanık Salih Çelik önce rastgele ardından da polisleri hedef alarak ateş etti. Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde, 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" dedi. Duruşmada söz verilen diğer tanıklar da sanıkların polis memurlarını tanımama ihtimallerinin olmadığını söyledi.



SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin sanıklardan şikayetini yineleyerek, "Her gece bu olayı yaşıyorum. Sanıklara baktığım zaman hiçbir pişmanlık emaresi göremiyorum. En ağır cezayı alsınlar. Terör bağlantıları da araştırılsın." dedi.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanıklar olay sebebiyle pişman olduklarını savunup tahliye talebinde bulundu. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer 2 sanığın da mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına hükmedip duruşmayı 13 Ağustos tarihine erteledi. (DHA)