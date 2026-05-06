Son Dakika | CHP'li Meclis Üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP'li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı. Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınmıştı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde; "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Dalgıç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklandı. (DHA)