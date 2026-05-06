Kağıthane'de kayınvalide kızını vuran damadını öldürdü!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser; boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin yaşadığı eve geldi. Burada yanında bulundurduğu silahla eşini yaraladıktan sonra baldızı ve kayınvalidesine saldırdı.

Arbede sırasında eline mutfak bıçağı alan kayınvalide Delal A., damadını öldürdü.

KAĞITHANE'DE DEHŞET VEREN OLAY

Kağıthane’de Rüzgar Eser , boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser; eşini silahla yaralayıp olay sırasında evde bulunan baldızı Betül E. ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Eser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken silahla ağır yaralanan Nurşin E. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine geldi. Çeliktepe Mahallesi'ndeki dairede ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

KIZINI VURAN DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı.

RÜZGAR ESER'İN VURDUĞU KADININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme"; Nurşin E.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen Rüzgar Eser'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)