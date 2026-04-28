Avcılar'daki 'çöp ev'in tahliyesi yeniden başladı: Ev sahibi ile komşular karşı karşıya geldi

Avcılar’da aynı aileye ait 4 dairenin çöp ile doldurulduğu yönündeki şikayet üzerine, savcılık talimatıyla ekipler evlerde inceleme yaptı. Ev sahibinin başvurusu sonrası verilen geçici yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla denetimler yeniden başlatıldı. Süreç sırasında ev sahibi ile komşular arasında tartışma yaşandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan 4 katlı binadaki 8 daireden 4’ünde ailesiyle yaşayan Yıldız Yetgin’in, 2 daireyi “çöp eve” çevirdiği iddiasıyla komşular tarafından şikayet edildiği öğrenildi.

Komşular şikayet etti, ekipler harekete geçti! Evden 5 saatte 3 kamyon çöp çıktı

Yoğun koku nedeniyle savcılığa yapılan başvurunun ardından 16 Nisan’da Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, belediye ekipleri ve polis binaya giderek inceleme yaptı.

5 SAATLİK ÇALIŞMADA 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARDI

İtfaiye desteğiyle girilen dairelerden birinde çöp, karton, kumaş parçaları ve çeşitli atıklar bulundu. Belediye temizlik ekipleri ve zabıta, polis eşliğinde yaklaşık 5 saat süren çalışmayla 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Tahliye işlemi devam ederken ev sahibinin itirazı üzerine mahkeme süreci geçici olarak durdurdu. Bu nedenle diğer dairedeki temizlik çalışmasına ara verildi. Toplanan atıklar ise belediyenin belirlediği alana götürüldü.

Daha sonra yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye işlemlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. Bugün tekrar binaya gelen ekipler, görevli kadın personeli gören ev sahibinin anahtarla geldiğini, ancak özel eşyaları bulunduğunu belirterek içeriye kadın polis eşliğinde girilmesini talep ettiğini aktardı. Kadın polis beklenirken bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Ev sahibi, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, dışarı çıkmakta zorlandığını ve kadın olduğu için baskı gördüğünü öne sürdü. Ayrıca eşyalarının zarar gördüğünü ve belediye tarafından uygun olmayan bir alana döküldüğünü iddia etti.

FARE GÖRÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Komşular ise sorunun kişisel değil, dairelerde biriken çöpler ve çevreye yayılan koku ile hijyen problemi olduğunu belirtti. Binada fare görüldüğünü ileri süren sakinler, durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.

Yapılan son kontrollerde dairelerden birinde olağanüstü bir durum tespit edilmezken, diğerinde bulunan paketlenmiş kutu ve torbaların kaldırılması için 5 gün süre verildi. Komşular, kısa süre önce binaya yanaşan bir kamyonla çok sayıda eşyanın taşındığını da ifade edildi. (DHA)