13 gündür kayıp olarak aranan Sefa'dan acı haber
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Sefa Kılıç'ın, otomobille geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.
Saray’da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç’ın otomobilini Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.
13 GÜN SONRA DENİZDE ÖLÜ BULUNDU
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.
Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)