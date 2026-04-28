13 gündür kayıp olarak aranan Sefa'dan acı haber

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Sefa Kılıç'ın, otomobille geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.

Saray’da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç’ın otomobilini Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.

Kütahya'da çay kenarında bir kişi ölü bulunduKütahya'da çay kenarında bir kişi ölü bulundu

13 GÜN SONRA DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.

Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Şanlıurfa'da "sahte askerlik raporu" operasyonu: 10 tutuklama
Şanlıurfa'da "sahte askerlik raporu" operasyonu: 10 tutuklama
Irak'ta barajlar dolup taştı: Ekinler büyük zarar gördü
Irak'ta barajlar dolup taştı: Ekinler büyük zarar gördü
TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı
TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı