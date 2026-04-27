Kütahya'da çay kenarında bir kişi ölü bulundu

Olay, Tavşanlı ilçesindeki Adranos Çayı kıyısında meydana geldi. Çay kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölen kişinin 39 yaşındaki Kadir Dönmez olduğu tespit edildi. Ölümünün şüpheli görülmesi nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kadir Dönmez’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dönmez’in kesin ölüm nedeni, gerçekleştirilecek otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. (DHA)